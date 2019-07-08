Алвес стал первым футболистом, завоевавшим 40 командных трофеев

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Защитник сборной Бразилии по футболу Дани Алвес обновил мировой рекорд по количеству завоёванных одним игроком командных трофеев.
Алвес стал первым футболистом, завоевавшим 40 командных трофеев
  • Reuters

Благодаря победе в составе сборной Бразилии на домашнем Кубке Америки — 2019, в активе 36-летнего защитника стало 40 командных трофеев.

Он девять раз выигрывал национальные чемпионаты, семь раз — национальные Кубки и Суперкубки, трижды — Лигу чемпионов, дважды — Кубок УЕФА, четырежды Суперкубок УЕФА, и трижды клубный чемпионат мира. В составе сборной он дважды завоевал Кубок Америки и Кубок Кофедераций.

Ранее сообщалось, что УЕФА пригласил Аргентину и Бразилию выступать в Лиге наций.

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