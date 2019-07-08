СМИ: ЦСКА не стал продлевать контракт с баскетболистом Родригесом

Московский баскетбольный клуб ЦСКА не стал продлевать контракт с испанским разыгрывающим Серхио Родригесом.

Как сообщают «Известия», в стане армейцев считают, что 33-летний Родригес не вписывается в проект по омоложению команды, поэтому было принято решение не активировать предусмотренную в его контракте опцию о продлении сотрудничества на ещё один сезон.

Испанец перешёл в ЦСКА в 2017 году из клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия Сиксерс». В составе армейцев он сыграл в 123 матчах во всех турнирах, в среднем набирая по 11,5 очка, выполняя 4,8 передачи, 1,8 подбора и 0,9 перехвата за игру.

Ранее сообщалось, что ЦСКА объявил о подписании контракта с баскетболистом «Олимпиакоса».