СМИ: ЦСКА не стал продлевать контракт с баскетболистом Родригесом

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Московский баскетбольный клуб ЦСКА не стал продлевать контракт с испанским разыгрывающим Серхио Родригесом.
СМИ: ЦСКА не стал продлевать контракт с баскетболистом Родригесом
  • © Михаил Сербин
  • РИА Новости

Как сообщают «Известия», в стане армейцев считают, что 33-летний Родригес не вписывается в проект по омоложению команды, поэтому было принято решение не активировать предусмотренную в его контракте опцию о продлении сотрудничества на ещё один сезон.

Испанец перешёл в ЦСКА в 2017 году из клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия Сиксерс». В составе армейцев он сыграл в 123 матчах во всех турнирах, в среднем набирая по 11,5 очка, выполняя 4,8 передачи, 1,8 подбора и 0,9 перехвата за игру.

Ранее сообщалось, что ЦСКА объявил о подписании контракта с баскетболистом «Олимпиакоса».

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