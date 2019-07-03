Балахничёв назвал письмо в IAAF политическим заказом

Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв заявил, что не в курсе о происхождении письма доверенному лицу бывшего президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламина Диака о нарушениях антидопинговых правил британскими спортсменами.

«Непонятно, подлинное оно или нет. Просто распечатка файла из компьютера. Там нет никаких отметок или моей подписи, буквы В нет, говорить о том, что это моё письмо — не очень сильный довод», — цитирует экс-главу ВФЛА «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что письмо соответствует тематике переписки первых лиц международной организации. Тем не менее, по его словам, в 2017 году дал все ответы французской прокуратуре в качестве свидетеля, но после этого ничего не произошло.

«Обычная методика работы судебных органов, когда они выступают против россиян. Готовят общественное мнение, отдают информацию какому-нибудь ARD или France Presse, и она распространяется, как огонь в сухом лесу. Там вообще знают о понятии «тайна следствия»? Всё происходящее — политический заказ», — сказал Балахничёв.

30 июня немецкий телеканал ARD опубликовал выдержки из 90-страничного отчёта о расследовании парижской прокуратуры в отношении бывшего руководства IAAF, в котором среди прочего говорится об электронном письме Балахничёва, датированном июлем 2014 года, в котором он говорит о списке спортсменов, в чьих паспортах крови были обнаружены признаки нарушений антидопинговых правил.

Ранее экс-глава ВФЛА заявил, что не писал письмо в IAAF о допинге у британских атлетов.