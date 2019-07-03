Бобровский верит, что может выиграть Кубок Стэнли в составе «Флориды»

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Российский голкипер Сергей Бобровский заявил, что подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз», так как увидел у команды потенциал.
Бобровский верит, что может выиграть Кубок Стэнли в составе «Флориды»
  • © Douglas R. Clifford/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Всё из-за Кубка Стэнли, это моя главная цель, вот почему я здесь. Я верю в эту команду, верю, что мы действительно можем сделать что-то особенное», — цитирует вратаря официальный сайт НХЛ.

Он отметил, что «Пантерз» обладает большим количеством молодых талантливых игроков, а руководит командой отличный тренер Джоэль Кенневилль.

«Думаю, тренер — одна из важнейших позиций в клубе, многое зависит от того, какую атмосферу он создаёт. Он выиграл три Кубка Стэнли, его опыт потрясает, я рад быть частью всего этого», — сказал Бобровский.

30-летний голкипер, став свободным агентом, 1 июля подписал семилетний контракт с «Флоридой». До этого он с 2012 года выступал за «Коламбус Блю Джекетс». В минувшем сезоне он сыграл 62 матча регулярного чемпионата, в девяти из которых отстоял на ноль. Также принял участие в десяти матчах плей-офф.

Ранее Бобровский заявил, что очень счастлив присоединиться к «Флориде».

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