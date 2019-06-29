Зобнин: «Спартаку» ещё стоит усилиться Месси, Роналду и Салахом

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Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин ответил, как оценивает трансферную политику футбольного клуба.

«К нам пришли сильные футболисты. Главное теперь, чтобы они давали результат. Давно знаю Томаса Цорна, он серьёзно разбирается в футболе, это большой плюс. Кем «Спартаку» ещё стоит усилиться? Месси, Роналду и Салахом. Ну а вообще, нужно больше качественных футболистов», — цитирует хавбека «Матч ТВ».

Он также обозначил свои личные цели на сезон.

«Набрать оптимальную форму. Тогда для меня проблем не будет вообще больше», — сказал Зобнин.

В минувшем сезоне «Спартак» занял пятое место в Российской премьер-лиге (РПЛ). 

Ранее Эсекьель Понсе объяснил, почему решил перейти в «Спартак».

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