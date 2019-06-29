Зобнин: «Спартаку» ещё стоит усилиться Месси, Роналду и Салахом

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин ответил, как оценивает трансферную политику футбольного клуба.

«К нам пришли сильные футболисты. Главное теперь, чтобы они давали результат. Давно знаю Томаса Цорна, он серьёзно разбирается в футболе, это большой плюс. Кем «Спартаку» ещё стоит усилиться? Месси, Роналду и Салахом. Ну а вообще, нужно больше качественных футболистов», — цитирует хавбека «Матч ТВ».

Он также обозначил свои личные цели на сезон.

«Набрать оптимальную форму. Тогда для меня проблем не будет вообще больше», — сказал Зобнин.

В минувшем сезоне «Спартак» занял пятое место в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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