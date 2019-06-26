Футболист ЦСКА Бекао в скором времени присоединится к «Удинезе»

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Спортивный директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино заявил, что защитник московского ЦСКА Родриго Бекао в ближайшее время станет футболистом итальянской команды.

«Бекао должен присоединиться к команде в июле. Пока мы для него закрыты. В любом случае любые наши приобретения совершаются исключительно исходя из пожеланий тренерского штаба команды», — приводит слова Марино Corriere dello Sport.

Защитник провёл в ЦСКА минувший сезон на правах аренды. Он сыграл 28 матчей в Российской премьер-лиге. Права на игрока принадлежат бразильскому клубу «Баия».

Ранее президент армейцев Евгений Гинер заявил, что Алишер Усманов помог ЦСКА при трансфере Николы Влашича.

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