Футболист ЦСКА Бекао в скором времени присоединится к «Удинезе»

Спортивный директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино заявил, что защитник московского ЦСКА Родриго Бекао в ближайшее время станет футболистом итальянской команды.

«Бекао должен присоединиться к команде в июле. Пока мы для него закрыты. В любом случае любые наши приобретения совершаются исключительно исходя из пожеланий тренерского штаба команды», — приводит слова Марино Corriere dello Sport.

Защитник провёл в ЦСКА минувший сезон на правах аренды. Он сыграл 28 матчей в Российской премьер-лиге. Права на игрока принадлежат бразильскому клубу «Баия».

Ранее президент армейцев Евгений Гинер заявил, что Алишер Усманов помог ЦСКА при трансфере Николы Влашича.