Младшего сына экс-хоккеиста Соколова освободили из-под стражи
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Как сообщает ТАСС, такое решение в СК приняли, взяв в расчёт возраст и данные о личности 15-летнего юноши.
Отмечается, что следствие пока не планирует ходатайствовать о продлении ареста.
13 июня в посёлке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области были обнаружены тело женщины и её 18-летний сын, находящийся в тяжёлом состоянии. На месте преступления также присутствовал младший сын пострадавшей. Позднее появилась информация, что погибшая была женой известного хоккеиста Максима Соколова.
Ранее сообщалось, что старший сын экс-хоккеиста Соколова пришёл в сознание.