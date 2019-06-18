Младшего сына экс-хоккеиста Соколова освободили из-под стражи

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Следственное управление СК России по Ленинградской области освободило из-под стражи 15-летнего сына бывшего хоккеиста сборной России Максима Соколова, задержанного ранее по подозрению в убийстве матери.
Младшего сына экс-хоккеиста Соколова освободили из-под стражи
  • © ХК СКА

Как сообщает ТАСС, такое решение в СК приняли, взяв в расчёт возраст и данные о личности 15-летнего юноши.

Отмечается, что следствие пока не планирует ходатайствовать о продлении ареста.

13 июня в посёлке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области были обнаружены тело женщины и её 18-летний сын, находящийся в тяжёлом состоянии. На месте преступления также присутствовал младший сын пострадавшей. Позднее появилась информация, что погибшая была женой известного хоккеиста Максима Соколова.

Ранее сообщалось, что старший сын экс-хоккеиста Соколова пришёл в сознание.

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