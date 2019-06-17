Врач сборной России по футболу заявил, что за полгода смог бы изменить ситуацию в лёгкой атлетике

Короткая ссылка
Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов высказал мнение о ситуации с допинговыми скандалами вокруг российской лёгкой атлетики.
Врач сборной России по футболу заявил, что за полгода смог бы изменить ситуацию в лёгкой атлетике
  • РИА Новости

«Выход из такой ситуации, с которой столкнулась наша лёгкая атлетика, всегда есть. Нужно начать всё делать твёрдой рукой — не смотреть на какие-то регалии и чей-то авторитет. Есть же такое понятие как политическая воля, при наличии желания всё можно сделать, при этом в самое короткое время», — приводит слова Безуглова «Чемпионат».

Он отметил, что не стоит драматизировать масштабы проблем в лёгкой атлетике.

«Черноты» там — 15—20%. Если бы я пришёл в федерацию лёгкой атлетики, то поменять ситуацию за полгода я бы смог — это 100%. При этом не надо возглавлять федерацию, я прямо завтра готов помочь нынешнему руководству, если есть политическая воля. Можно сделать лёгкую атлетику чистой», — добавил специалист.

С декабря 2016 года IAAF разрешила российским легкоатлетам, соответствующим заявленным критериям, выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Это связано с приостановлением членства ВФЛА в IAAF, которое было продлено на заседании совета IAAF 9 июня.

Ранее сообщалось, что ВФЛА выясняет обстоятельства нахождения отстранённого тренера Казарина на сборе в Киргизии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить