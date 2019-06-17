Кайо назвал переход в «Краснодар» большим шагом вперёд в карьере
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«Когда узнал, что во мне заинтересован «Краснодар», я сразу начал искать в интернете информацию, что это за команда и город. Переход сюда — это большой шаг вперёд в моей карьере, соприкосновение с новой для меня культурой. Я решил, что надо рискнуть. Стиль «Краснодара» мне очень близок, надеюсь быстро к нему адаптироваться», — сказал игрок в интервью клубному телеканалу.
Также Кайо добавил, что интересовался мнением о России у друзей, которые посещали чемпионат мира — 2018.
Ранее сообщалось, как «Краснодар» меняется перед дебютом в ЛЧ.