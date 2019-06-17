Кайо назвал переход в «Краснодар» большим шагом вперёд в карьере

Бразильский полузащитник «Краснодара» Кайо рассказал о том, как принимал решение о переезде в Россию.

«Когда узнал, что во мне заинтересован «Краснодар», я сразу начал искать в интернете информацию, что это за команда и город. Переход сюда — это большой шаг вперёд в моей карьере, соприкосновение с новой для меня культурой. Я решил, что надо рискнуть. Стиль «Краснодара» мне очень близок, надеюсь быстро к нему адаптироваться», — сказал игрок в интервью клубному телеканалу.

Также Кайо добавил, что интересовался мнением о России у друзей, которые посещали чемпионат мира — 2018.

Ранее сообщалось, как «Краснодар» меняется перед дебютом в ЛЧ.