Кайо назвал переход в «Краснодар» большим шагом вперёд в карьере

Короткая ссылка
Бразильский полузащитник «Краснодара» Кайо рассказал о том, как принимал решение о переезде в Россию.
Кайо назвал переход в «Краснодар» большим шагом вперёд в карьере
  • ©FC Krasnodar / youtube

«Когда узнал, что во мне заинтересован «Краснодар», я сразу начал искать в интернете информацию, что это за команда и город. Переход сюда — это большой шаг вперёд в моей карьере, соприкосновение с новой для меня культурой. Я решил, что надо рискнуть. Стиль «Краснодара» мне очень близок, надеюсь быстро к нему адаптироваться», — сказал игрок в интервью клубному телеканалу.

Также Кайо добавил, что интересовался мнением о России у друзей, которые посещали чемпионат мира — 2018.

Ранее сообщалось, как «Краснодар» меняется перед дебютом в ЛЧ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
Иван и серый волк
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить