Лешуков и Семёнов завоевали бронзу на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Польше

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Россияне Илья Лешуков и Константин Семёнов стали третьими на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в столице Польши Варшаве.
Лешуков и Семёнов завоевали бронзу на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Польше
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

В матче за третье место они одолели соотечественников — Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского — со счётом 2:1 (21:19, 17:21, 16:14).

Ранее россиянки вышли в финал юниорского ЧЕ по пляжному волейболу.

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