Лешуков и Семёнов завоевали бронзу на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Польше
Россияне Илья Лешуков и Константин Семёнов стали третьими на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в столице Польши Варшаве.
- © Алексей Филиппов
- РИА Новости
В матче за третье место они одолели соотечественников — Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского — со счётом 2:1 (21:19, 17:21, 16:14).
Ранее россиянки вышли в финал юниорского ЧЕ по пляжному волейболу.
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