Лешуков и Семёнов завоевали бронзу на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Польше

Россияне Илья Лешуков и Константин Семёнов стали третьими на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в столице Польши Варшаве.

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РИА Новости

В матче за третье место они одолели соотечественников — Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского — со счётом 2:1 (21:19, 17:21, 16:14). Ранее россиянки вышли в финал юниорского ЧЕ по пляжному волейболу.