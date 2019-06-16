Волейболист Мусэрский, возможно, успеет восстановиться к отборочному турниру на ОИ-2020

Короткая ссылка
Волейболист сборной России Дмитрий Мусэрский должен успеть восстановиться к квалификационному турниру на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио.
Волейболист Мусэрский, возможно, успеет восстановиться к отборочному турниру на ОИ-2020
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Как сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко, слова которого передаёт ТАСС, Мусэрский продолжает восстановление после операции, которое проходит по плану.

Квалификационный турнир на ОИ-2020 пройдёт в Санкт-Петербурге с 9 по 11 августа. Соперниками сборной России станут команды Ирана, Кубы и Мексики.

Ранее сообщалось, что сборная России обыграла Канаду в матче волейбольной Лиги наций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить