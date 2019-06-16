Волейболист Мусэрский, возможно, успеет восстановиться к отборочному турниру на ОИ-2020
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- РИА Новости
Как сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко, слова которого передаёт ТАСС, Мусэрский продолжает восстановление после операции, которое проходит по плану.
Квалификационный турнир на ОИ-2020 пройдёт в Санкт-Петербурге с 9 по 11 августа. Соперниками сборной России станут команды Ирана, Кубы и Мексики.
Ранее сообщалось, что сборная России обыграла Канаду в матче волейбольной Лиги наций.