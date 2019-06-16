Волейболист Мусэрский, возможно, успеет восстановиться к отборочному турниру на ОИ-2020

Волейболист сборной России Дмитрий Мусэрский должен успеть восстановиться к квалификационному турниру на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио.

Как сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко, слова которого передаёт ТАСС, Мусэрский продолжает восстановление после операции, которое проходит по плану.

Квалификационный турнир на ОИ-2020 пройдёт в Санкт-Петербурге с 9 по 11 августа. Соперниками сборной России станут команды Ирана, Кубы и Мексики.

Ранее сообщалось, что сборная России обыграла Канаду в матче волейбольной Лиги наций.