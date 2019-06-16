Азар признался, что полюбил футбол благодаря Зидану

Бельгийский полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар рассказал, что полюбил футбол благодаря выступлениям своего нынешнего наставника Зинедина Зидана.

«Я полюбил футбол из-за Зидана. Я болел за Францию, хотя жил в Бельгии. Первый его гол, который я увидел, был в финале Лиги чемпионов против «Байера», когда Зидан забил с лёту. Невероятно, что теперь мы будем работать вместе. Это восхитительное и особенное чувство», — приводит Marca слова Азара.

13 июня бельгиец был официально представлен в качестве игрока «Реала», главным тренером которого является Зидан.

Ранее сообщалось, что в Испании ограбили дом футболиста «Реала».