Новицки о переименовании улицы в его честь: это уже немного перебор

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Бывший форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» Дирк Новицки прокомментировал решение властей города назвать одну из улиц в его честь.
Новицки о переименовании улицы в его честь: это уже немного перебор
  • Reuters

«Меня шокировало это известие. По-моему, это уже немного перебор. Когда я пришёл в «Даллас», то хотел лишь хорошо делать свою работу. Радовать болельщиков, побеждать и получать удовольствие от баскетбола. Поэтому я очень ценю, что людям нравилась моя игра, и польщён их отзывами о себе», — приводит слова Новицки Dallas Morning News.

40-летний Новицки отыграл в НБА 21 сезон, выступая лишь за одну команду — «Даллас Маверикс». В 2011 году немец привёл её к чемпионскому титулу, получив звание самого ценного игрока финала (MVP). Новицки занимает шестую строчку в списке бомбардиров лиги за всю её историю, уступая только Кариму Абдул-Джаббару, Карлу Мэлоуну, Коби Брайанту, Леброну Джеймсу и Майклу Джордану.

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