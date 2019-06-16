Надаль рассказал о самой трудной победе на «Ролан Гаррос»

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль, который 12 раз побеждал на Открытом чемпионате Франции, заявил, что за все годы выступлений на «Ролан Гаррос» самым трудным матчем для него стал поединок против Новака Джоковича в 2013 году.

«Вероятно, самой трудной победой была полуфинальная встреча с Новаком Джоковичем в 2013 году. Из всех 93 матчей, в которых я одержал победу на Открытом чемпионате Франции, в этом поединке я находился ближе всего к поражению», — цитирует Надаля Tennis World USA.

В 2013 году на стадии полуфинала «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль сумел выиграть у Новака Джоковича со счётом 6:4, 3:6, 6:1, 6:7, 9:7. Впоследствии испанец победил соотечественника Давида Феррера и завоевал свой восьмой титул на Открытом чемпионате Франции.

Ранее теннисист Надаль признался, что в марте хотел досрочно завершить сезон.

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