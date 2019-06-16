Надаль рассказал о самой трудной победе на «Ролан Гаррос»
«Вероятно, самой трудной победой была полуфинальная встреча с Новаком Джоковичем в 2013 году. Из всех 93 матчей, в которых я одержал победу на Открытом чемпионате Франции, в этом поединке я находился ближе всего к поражению», — цитирует Надаля Tennis World USA.
В 2013 году на стадии полуфинала «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль сумел выиграть у Новака Джоковича со счётом 6:4, 3:6, 6:1, 6:7, 9:7. Впоследствии испанец победил соотечественника Давида Феррера и завоевал свой восьмой титул на Открытом чемпионате Франции.
Ранее теннисист Надаль признался, что в марте хотел досрочно завершить сезон.