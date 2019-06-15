СМИ: Футболист сборной Италии подозревается в причастности к договорным матчам
Испанский портал AS опубликовал документы относительно скандала с договорными матчами в Испании. Один из фигурантов дела, Маттиа Марриотти, рассказал бывшему испанскому футболисту Карлосу Аранде об увлечении Чиро Иммобиле ставками.
Также был упомянут итальянский клуб «Фрозиноне», который вылетел в Серию В по итогам сезона-2018/19. Подозреваемый предлагал встречу нескольким игрокам команды с намерением узнать об их готовности сыграть договорной матч.
В мае испанская полиция инициировала расследование по делу о договорных матчах, которые были сыграны в элитном дивизионе страны. В частности, под подозрением находится «Вальядолид».
Ранее глава РФС сообщил о создании службы, отслеживающей возможные договорные матчи.