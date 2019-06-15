СМИ: Футболист сборной Италии подозревается в причастности к договорным матчам

Короткая ссылка
Нападающий «Лацио» и сборной Италии Чиро Иммобиле подозревается в причастности к скандалу с договорными матчами в испанском футболе.

Испанский портал AS опубликовал документы относительно скандала с договорными матчами в Испании. Один из фигурантов дела, Маттиа Марриотти, рассказал бывшему испанскому футболисту Карлосу Аранде об увлечении Чиро Иммобиле ставками.

Также был упомянут итальянский клуб «Фрозиноне», который вылетел в Серию В по итогам сезона-2018/19. Подозреваемый предлагал встречу нескольким игрокам команды с намерением узнать об их готовности сыграть договорной матч.

В мае испанская полиция инициировала расследование по делу о договорных матчах, которые были сыграны в элитном дивизионе страны. В частности, под подозрением находится «Вальядолид».

Ранее глава РФС сообщил о создании службы, отслеживающей возможные договорные матчи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить