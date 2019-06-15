Промоутер заявил, что бой Ковалёва и Ярда состоится в сентябре в России

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Известный промоутер Боб Арум, который сотрудничает с чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе Сергеем Ковалёвым, заявил, что россиянин проведёт защиту титула по версии Международной боксёрской организации (WBO) в сентябре в одном из российских городов.

«Сегодня у нас прошла встреча. Мы пришли к соглашению, что бой пройдёт в сентябре и состоится в России. Мы встречались с промоутером и менеджером Сергея, а также промоутером Ярда Фрэнком Уорреном в моём офисе. Мы планируем подписать новый контракт», — цитирует Арума Boxingnews24.

Изначально поединок между Сергеем Ковалёвым и обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе британцем Энтони Ярдом должен был состояться 29 июня в Челябинске.

Ранее глава WBO заявил, что поединок Ковалёва с Ярдом может пройти в России.

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