Промоутер заявил, что бой Ковалёва и Ярда состоится в сентябре в России
«Сегодня у нас прошла встреча. Мы пришли к соглашению, что бой пройдёт в сентябре и состоится в России. Мы встречались с промоутером и менеджером Сергея, а также промоутером Ярда Фрэнком Уорреном в моём офисе. Мы планируем подписать новый контракт», — цитирует Арума Boxingnews24.
Изначально поединок между Сергеем Ковалёвым и обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе британцем Энтони Ярдом должен был состояться 29 июня в Челябинске.
Ранее глава WBO заявил, что поединок Ковалёва с Ярдом может пройти в России.