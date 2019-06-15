Нурмагомедов назвал Фьюри лучшим боксёром мира на данный момент

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что считает британца Тайсона Фьюри лучшим боксёром мира на данный момент.
Нурмагомедов назвал Фьюри лучшим боксёром мира на данный момент
  • Reuters

«Я думаю, что Фьюри на данный момент лучший в боксе. Мы видели его бой против Уайлдера. Если бы не нокдауны, он бы побил его. Дивизион тяжеловесов сейчас очень хорош. Энди Руис, Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер, а если вернется Владимир Кличко, тяжёлый дивизион ещё больше усилится», — цитирует спортсмена MMA Junkie.

Одним из главных недостатков бокса россиянин назвал тот факт, что болельщикам приходится несколько лет ждать встречи самых лучших боксёров на ринге, в то время как UFC достаточно быстро организует подобные поединки.

«Сколько пришлось ждать поединок Флойда Мэйвезера и Мэнни Пакьяо? Вот за что я люблю UFC», — добавил Нурмагомедов.

Ранее Нурмагомедов признался, что победы не приносят ему удовольствия.

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