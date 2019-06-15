Роналду назвал незабываемым первый сезон в «Ювентусе»

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Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду поблагодарил болельщиков за поддержку на протяжении минувшего сезона.

«Какой незабываемый сезон! Новые впечатления, великолепная команда, потрясающий город, обновленные рекорды и ещё три титула. Я хочу поблагодарить всех болельщиков «Ювентуса» за то, как меня приняли в Италии», — написал Роналду в своём Instagram.

Он также поблагодарил своих португальских поклонников, которые, по его словам, поспособствовали успеху национальной команды в Лиге наций.

«До скорой встречи. Вместе мы будем бороться за новые победы. Я рассчитываю на вас», — подчеркнул футболист.

В этом сезоне Роналду стал чемпионом и обладателем Суперкубка Италии в составе «Ювентуса», а также выиграл Лигу наций вместе с Португалией.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» согласовал контракт с Маурицио Сарри.

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