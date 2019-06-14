Трабукки заявил, что Ерёменко отклонил более выгодные предложения ради «Ростова»

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Агент полузащитника «Ростова» Романа Ерёменко Марко Трабукки прокомментировал продление контракта футболиста с клубом.
Трабукки заявил, что Ерёменко отклонил более выгодные предложения ради «Ростова»
  • РИА Новости

«Переговоры не были сложными. Президент «Ростова» и Роман решили всё сами буквально за полчаса», — цитирует агента Sport24.

По его словам, ключевым фактором стало взаимопонимание между игроком и главным тренером жёлто-синих Валерием Карпиным.

«Было три других клуба, которые интересовались Ерёменко, но Роман принял решение остаться в «Ростове». Он отказался от этих вариантов, хотя два клуба предлагали более выгодные условия в финансовом плане. Меня это очень удивило», — сказал Трабукки.

Ерёменко перешёл в «Ростов» зимой 2019 года, расторгнув контракт с московским «Спартаком». В его активе четыре гола и три голевые передачи в 18 матчах за клуб из Ростова-на-Дону.

Ранее «Ростов» объявил о продлении контракта с Ерёменко на четыре года.

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