Суд перенёс заседание по иску бобслеистки Сергеевой к ФМБА

Следующее судебное заседание, на котором будет продолжено рассмотрение иска бобслеистки Надежды Сергеевой, уличённой в употреблении запрещённых препаратов на Олимпиаде-2018, состоится 5 июля.

Об этом сообщил адвокат спортсменки Артём Пацев, слова которого передаёт ТАСС.

Он отметил, что перенос заседания связан с запросом суда на получение дополнительных материалов от ряда организаций.

24 февраля 2018 года Сергеева была дисквалифицирована CAS за нарушение антидопинговых правил, а результаты её выступления на Играх-2018 были аннулированы.

8 октября 2018 года CAS отменил временное отстранение бобслеистки, которая вскоре подала иск против ФМБА и производителя препарата, в котором было обнаружено вещество из запрещённого списка WADA, не указанное в инструкции.

Ранее в ФМБА назвали себя заложниками в суде по иску бобслеистки Сергеевой.