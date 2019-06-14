Суд перенёс заседание по иску бобслеистки Сергеевой к ФМБА
- РИА Новости
Об этом сообщил адвокат спортсменки Артём Пацев, слова которого передаёт ТАСС.
Он отметил, что перенос заседания связан с запросом суда на получение дополнительных материалов от ряда организаций.
24 февраля 2018 года Сергеева была дисквалифицирована CAS за нарушение антидопинговых правил, а результаты её выступления на Играх-2018 были аннулированы.
8 октября 2018 года CAS отменил временное отстранение бобслеистки, которая вскоре подала иск против ФМБА и производителя препарата, в котором было обнаружено вещество из запрещённого списка WADA, не указанное в инструкции.
Ранее в ФМБА назвали себя заложниками в суде по иску бобслеистки Сергеевой.