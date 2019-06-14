Рой Джонс намерен открыть несколько боксёрских залов в России
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- globallookpress.com
«В августе откроем зал в Москве. Мы планируем открыть несколько в России. В первую очередь эти залы будут для детей, для юных спортсменов. Открыть зал — недешёвое удовольствие, но мы делаем важное и доброе дело», — приводит слова Джонса ТАСС.
50-летний боксёр завершил профессиональную карьеру в феврале 2018 года. В сентябре 2015-го Джонс получил российское гражданство.
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