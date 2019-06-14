Рой Джонс намерен открыть несколько боксёрских залов в России

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе американец Рой Джонс — младший сообщил о намерении открыть несколько боксёрских залов в России.

«В августе откроем зал в Москве. Мы планируем открыть несколько в России. В первую очередь эти залы будут для детей, для юных спортсменов. Открыть зал — недешёвое удовольствие, но мы делаем важное и доброе дело», — приводит слова Джонса ТАСС.

50-летний боксёр завершил профессиональную карьеру в феврале 2018 года. В сентябре 2015-го Джонс получил российское гражданство.

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