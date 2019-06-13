Футболист Лёвен, имеющий российское гражданство, перешёл в «Герту»
- © Instagram Эдуарда Лёвена
Как сообщается на официальном сайте берлинского клуба, бывший полузащитник «Нюрнберга» Лёвен оформил переход в «Герту».
При этом сумма трансфера и длительность контракта футболиста не разглашаются.
По информации портала Transfermarkt, «Герта» выплатила «Нюрнбергу» €7 млн за переход футболиста.
В сезоне-2018/19 Лёвен провёл за «Нюрнберг» 23 матча, в которых записал на свой счёт три гола и три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что болельщики мадридского «Реала» требовали у руководства приобрести Килиана Мбаппе во время презентации Эдена Азара.