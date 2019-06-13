Футболист Лёвен, имеющий российское гражданство, перешёл в «Герту»

Короткая ссылка
Полузащитник молодёжной сборной Германии Эдуард Лёвен, который также имеет российское гражданство, стал игроком берлинской «Герты».
Футболист Лёвен, имеющий российское гражданство, перешёл в «Герту»
  • © Instagram Эдуарда Лёвена

Как сообщается на официальном сайте берлинского клуба, бывший полузащитник «Нюрнберга» Лёвен оформил переход в «Герту». 

При этом сумма трансфера и длительность контракта футболиста не разглашаются. 

По информации портала Transfermarkt, «Герта» выплатила «Нюрнбергу» €7 млн за переход футболиста.

В сезоне-2018/19 Лёвен провёл за «Нюрнберг» 23 матча, в которых записал на свой счёт три гола и три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что болельщики мадридского «Реала» требовали у руководства приобрести Килиана Мбаппе во время презентации Эдена Азара.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить