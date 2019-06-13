Футболист Лёвен, имеющий российское гражданство, перешёл в «Герту»

Полузащитник молодёжной сборной Германии Эдуард Лёвен, который также имеет российское гражданство, стал игроком берлинской «Герты».

Как сообщается на официальном сайте берлинского клуба, бывший полузащитник «Нюрнберга» Лёвен оформил переход в «Герту».

При этом сумма трансфера и длительность контракта футболиста не разглашаются.

По информации портала Transfermarkt, «Герта» выплатила «Нюрнбергу» €7 млн за переход футболиста.

В сезоне-2018/19 Лёвен провёл за «Нюрнберг» 23 матча, в которых записал на свой счёт три гола и три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что болельщики мадридского «Реала» требовали у руководства приобрести Килиана Мбаппе во время презентации Эдена Азара.