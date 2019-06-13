Клебо пока не подписал контракт с Федерацией лыжного спорта Норвегии на сезон-2019/20

К настоящему моменту трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо не смог договориться с Федерацией лыжного спорта Норвегии о контракте на сезон-2019/20.

Как сообщает Langrenn, прославленный норвежский лыжник пока не смог договориться с национальной федерацией об условиях контракта на будущий сезон. Отмечается, что переговоры между сторонами продолжаются на протяжении долгого времени, но соглашения пока не достигнуто. При этом срок предыдущего контракта истёк 10 июня.

Эту информацию подтвердил и менеджер национальной команды Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьёрвиг.

«У нас хороший и конструктивный диалог, но соглашение не подписано. Я не хочу больше ничего говорить об этом сейчас», — заключил Бьёрвиг.

Ранее Маркус Крамер, тренер российского лыжника Сергея Устюгова, назвал цель своего подопечного на будущий сезон.