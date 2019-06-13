Мбаппе прокомментировал слухи относительно своих требований руководству ПСЖ

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Французский форвард ПСЖ Килиан Мбаппе саркастически отреагировал на список требований, которые его представители якобы передали руководству клуба.

В Twitter-аккаунте Transfer News появилась запись о том, что представители форварда ПСЖ Килиана Мбаппе передали руководству ряд требований. В частности, говорилось о гарантированном месте в центре нападения команды, право пробивать все пенальти и об увеличенном проценте прав на собственное изображение.

Сам футболист прокомментировал этот пост: «Извините, вы кое-что забыли. Килиан Мбаппе хочет сыграть вратарём. Фейковые новости».

Ранее гендиректор «Атлетико» сообщил, что Гризманн собирается продолжить карьеру в «Барселоне».

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