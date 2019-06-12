Футболист «Ростова» Ерёменко пропустил матчи сборной Финляндии из-за травмы

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Алексей Ерёменко, отец полузащитника клуба «Ростов» и сборной Финляндии по футболу Романа Ерёменко, сообщил, что его сын пропустил матчи национальный команды из-за травмы.
Футболист «Ростова» Ерёменко пропустил матчи сборной Финляндии из-за травмы
  • РИА Новости

«Всё время идёт диалог, Рома в списке без вопросов, просто у него была травма, только поэтому он пропустил матчи сборной. Желание Ромы тоже учитывается, хочет он играть там или нет. Должно быть принято обоюдное решение, всё время связь поддерживается», — приводит слова Ерёменко-старшего ТАСС.

32-летний хавбек выступает за сборную Финляндии с 2007 года, прежде пройдя все молодёжные команды — от U-15 до U-21. В общей сложности в его активе пять голов в 173 матчах за финскую сборную.

В июне, в рамках квалификации на чемпионат Европы 2020 года сборная Финляндии сыграла с командами Боснии и Герцеговины и Лихтенштейна, одержав победы в обоих матчах.

Ранее сообщалось, что стартовала продажа билетов на матчи ЧЕ-2020 по футболу.

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