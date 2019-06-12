Ruptly провело прямую трансляцию матча легенд УЕФА и звёзд сборной России

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В Парке футбола в Санкт-Петербурге в среду, 12 июня, прошёл матч легендарных футболистов Европы, участников и победителей предыдущих розыгрышей турнира УЕФА. Игроки отпраздновали приближение юбилейного Евро-2020, сыграв в футбол на берегу Невы.
Ruptly провело прямую трансляцию матча легенд УЕФА и звёзд сборной России
  • © Ruptly

Первое российское видеоагентство Ruptly провело пятикамерную трансляцию данного мероприятия.

Международные СМИ получили доступ к трансляции через платформу Ruptly Live. Пользователи платформы смогли показать матч в реальном времени как в эфире, так и в социальных сетях.

Игра завершилась победой звёздной сборной России над футболистами УЕФА со счётом 4:3 после серии пенальти.

При освещении Евро-2020 видеоагентство предоставит своим клиентам не только видеоматериалы, но и ряд сервисов для журналистов — от услуг передвижных спутниковых станций с качеством 4К до студий и позиций для прямых включений. Контакт для связи: ru@ruptly.tv.

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