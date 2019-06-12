Женская сборная России по баскетболу 3 × 3 возглавила рейтинг ФИБА

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Россиянки лидируют в рейтинге баскетбола 3 × 3, составленном Международной федерацией баскетбола (ФИБА).
Женская сборная России по баскетболу 3 × 3 возглавила рейтинг ФИБА
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Как сообщает сайт Российской федерации баскетбола (РФБ), женская сборная по стритболу (баскетбол 3 × 3) возглавила рейтинг ФИБА.

Мужская команда находится на втором месте, уступая Сербии. Тройка победителей рейтинга получит прямые путёвки на Олимпийские игры в Токио. Борьба за олимпийские лицензии завершится 1 ноября.

Ранее сообщалось, что Харден и Дэвис вошли в расширенный состав сборной США по баскетболу на КМ-2019.

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