Адвокат отказался защищать модель, обвинившую Неймара в изнасиловании

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Бразильский адвокат Данило Гарсия де Андраде, который должен был защищать интересы модели Нажилы Триндади в суде по делу об изнасиловании футболистом Неймаром, отказался от работы с девушкой.
Адвокат отказался защищать модель, обвинившую Неймара в изнасиловании
  • Reuters

«Она обвиняет меня в краже планшета с доказательствами, утверждая, что геолокация её устройства показывает на мой офис. Мой клиент занимает неэтичную позицию, которая лишена здравого смысла и правды. Мне бы хотелось иметь этот планшет, чтобы передать его полиции, использовать девайс для укрепления её позиции как жертвы. Но я сдаюсь, так как отношения между адвокатом и клиентом должны основываться на доверии, которого больше нет. Надеюсь, правда восторжествует», — цитирует адвоката L'Equipe.

Модель Нажила Триндади утверждает, что 15 мая в одном из парижских отелей футболист ПСЖ Неймар изнасиловал и избил её.

Ранее сообщалось, что обвинившая Неймара в изнасиловании модель заявила, что у неё украли планшет с уликами.

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