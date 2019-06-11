Кобелев рассказал, что Кокорин мог перейти в лондонский «Арсенал»

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Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев рассказал, что нападающий Александр Кокорин мог перейти в лондонский «Арсенал».
Кобелев рассказал, что Кокорин мог перейти в лондонский «Арсенал»
  • РИА Новости

«Кокорина через Константина Сарсанию звали в «Арсенал». Не тульский — лондонский. Но там был вариант с арендой, а у него через полгода заканчивался контракт. Решил не рисковать. А ведь мог попасть к Арсену Венгеру», — приводит слова Кобелева «Советский спорт».

Он выразил уверенность, что Кокорину хватит силы духа, чтобы вернуться в профессиональный футбол после отбытия заключения.

«Но вот нога… Полгода без правильной разработки после операции могут погубить карьеру. По себе знаю, что это за травма», — добавил специалист.

Кокорин играл под руководством Кобелева в «Динамо» на протяжении четырёх лет.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой — Виталия Соловчука.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам заключения.

Ранее сообщалось, что Сергей Семак выразил надежду на продление контракта с Кокориным.

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