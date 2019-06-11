Санкт-Петербург выполнил основные обязательства по подготовке к футбольному Евро-2020

Санкт-Петербург выполнил взятые обязательства по подготовке к чемпионату Европы по футболу 2020 года.

Об этом на заседании оргкомитета по подготовке к Евро-2020 сообщил заместитель министра спорта России Павел Новиков, слова которого передаёт ТАСС.

Юбилейный, 60-й чемпионат Европы по футболу, который состоится в 2020 году, станет первым в истории, который пройдёт в 12 городах различных стран. На арене в Санкт-Петербурге пройдут три встречи группового этапа и четвертьфинал.

Ранее сообщалось, что суд вынес приговор по делу фаната, выбежавшего на поле во время футбольного матча Россия — Сан-Марино.