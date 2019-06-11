Хоккеист Подколзин заявил, что не жалеет о трёхлетнем контракте с СКА

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Российский хоккеист Василий Подколзин рассказал, что не сожалеет о подписании трёхлетнего соглашения с санкт-петербургским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА.
Хоккеист Подколзин заявил, что не жалеет о трёхлетнем контракте с СКА
  • ©Xinhua/Xinhua
  • globallookpress.com

«Я ни капли не сожалею о том, что подписал трёхлетний контракт. Мне в СКА нравится, я там уже свой, мне комфортно, дом рядом. Думаю, за этот год я приобрёл столько, что грех жаловаться. Система СКА многое мне даёт, я считаю, что за предстоящие два года могу ещё вырасти как игрок, окрепнуть и буду готов к чему-то новому», — приводит слова Подколзина Sport24.

Он отметил, что за оставшиеся два года намерен как можно лучше подготовиться в переходу в Национальную хоккейную лигу (НХЛ).

«Но мы же не знаем, как жизнь сложится, рано загадывать», — добавил форвард.

Подколзин дебютировал в КХЛ в нынешнем сезоне, сыграв в трёх матчах, но не отличился результативными действиями. Россиянин выставился на драфт НХЛ 2019 года.

Ранее сообщалось, что в «Тракторе» отказались от идеи приглашения хоккеиста Войнова.

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