Тарпищев: Хачанов и Медведев смогут побороться за победу на «Ролан Гаррос» в 2020 году
- Reuters
«В следующем году Надалю вряд ли удастся победить. Молодёжь подросла и окрепла: Зверев, Циципас, наши двое — Медведев и Хачанов, остаётся ещё Джокович. Все они способны побороться за победу во Франции», — цитирует главу Федерации тенниса России ТАСС.
При этом он отметил, что в минувшем розыгрыше грунтового турнира Большого шлема Надаль продемонстрировал невероятную выносливость и мобильность и его 12-я победа на РГ является тем достижением, которое вряд ли удастся кому-то повторить. Тем не менее Тарпищев обратил внимание, что испанцу повезло с турнирной сеткой.
«Тим, кстати, мог обыграть Надаля в финале, делал это прежде, но в полуфинале был тяжелейший поединок с Джоковичем. При этом там побеждать должен был как раз Новак, если бы не погодные условия», — добавил Тарпищев.
Ранее сообщалось, что Надаль не будет участвовать в теннисных турнирах до Уимблдона.