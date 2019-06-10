Тарпищев: Хачанов и Медведев смогут побороться за победу на «Ролан Гаррос» в 2020 году

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев выразил мнение, что российские теннисисты Карен Хачанов и Даниил Медведев смогут побороться за победу на Открытом чемпионате Франции в 2020 году.

«В следующем году Надалю вряд ли удастся победить. Молодёжь подросла и окрепла: Зверев, Циципас, наши двое — Медведев и Хачанов, остаётся ещё Джокович. Все они способны побороться за победу во Франции», — цитирует главу Федерации тенниса России ТАСС.

При этом он отметил, что в минувшем розыгрыше грунтового турнира Большого шлема Надаль продемонстрировал невероятную выносливость и мобильность и его 12-я победа на РГ является тем достижением, которое вряд ли удастся кому-то повторить. Тем не менее Тарпищев обратил внимание, что испанцу повезло с турнирной сеткой.

«Тим, кстати, мог обыграть Надаля в финале, делал это прежде, но в полуфинале был тяжелейший поединок с Джоковичем. При этом там побеждать должен был как раз Новак, если бы не погодные условия», — добавил Тарпищев.

Ранее сообщалось, что Надаль не будет участвовать в теннисных турнирах до Уимблдона.