СМИ: Игуаин согласился на переход в «Рому»

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Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин может перейти в другой клуб итальянской Серии А.
СМИ: Игуаин согласился на переход в «Рому»
  • Reuters

Как сообщает Calciomercato, форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин дал согласие на переход в «Рому». Римляне нуждаются в замене боснийцу Эдину Джеко. В ближайшее время представители «Ромы» свяжутся с руководством «Ювентуса», чтобы обсудить детали потенциальной сделки.

В прошлом сезоне Игуаин на правах аренды выступал за «Милан» и «Челси». В Серии А аргентинец провёл 15 матчей и забил шесть голов, а в Английской премьер-лиге — 14 игр, отличившись пятью мячами.

Ранее сообщалось, что Роналду предложил де Лигту перейти в «Ювентус» после финала Лиги наций.

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