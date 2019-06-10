СМИ: Игуаин согласился на переход в «Рому»

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин может перейти в другой клуб итальянской Серии А.

Как сообщает Calciomercato, форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин дал согласие на переход в «Рому». Римляне нуждаются в замене боснийцу Эдину Джеко. В ближайшее время представители «Ромы» свяжутся с руководством «Ювентуса», чтобы обсудить детали потенциальной сделки.

В прошлом сезоне Игуаин на правах аренды выступал за «Милан» и «Челси». В Серии А аргентинец провёл 15 матчей и забил шесть голов, а в Английской премьер-лиге — 14 игр, отличившись пятью мячами.

Ранее сообщалось, что Роналду предложил де Лигту перейти в «Ювентус» после финала Лиги наций.