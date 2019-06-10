Карамбё о Зидане: никто не ожидал, что он окажется столь сильным тренером

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Экс-полузащитник сборной Франции Кристиан Карамбё поделился мнением о тренерских успехах своего партнёра по национальной команде, а в настоящее время наставника мадридского «Реала» — Зинедина Зидана.
Карамбё о Зидане: никто не ожидал, что он окажется столь сильным тренером
  • Reuters

«Никто не ожидал, что Зидан окажется столь сильным тренером. Перед тем как возглавить «Реал», он занимал менее ответственные должности. Но он хорошо изучил структуру клуба и смог использовать этот опыт, изменить ситуацию в свою пользу. Зидан заслужил свой успех, потому что он победитель», — сказал экс-футболист сборной Франции в интервью RT.

Также Карамбё выразил уверенность, что в будущем Зидан добьётся ещё больших успехов в тренерской деятельности.

Ранее Карамбё назвал имя лучшего опорного полузащитника в мире.

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