Сборная России по футболу тренируется в полном составе перед матчем с Кипром

Сборная России по футболу проводит тренировку в Нижнем Новгороде в преддверии матча отборочного цикла Евро-2020 с Кипром.

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В занятии принимают участие все 28 футболистов. На тренировке также присутствуют президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин, генеральный директор Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев и министр спорта Нижегородской области Сергей Панов. Матч Россия — Кипр состоится 11 июня на стадионе «Нижний Новгород». Начало — 21:45 мск. Ранее Фёдор Смолов признался, что во время матча с Сан-Марино думал о возможности забить 100-й мяч.