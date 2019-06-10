Гончаренко рассказал, как жил вместе с тренером «Спартака» Кононовым

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, как во время выступлений за БАТЭ жил в одной квартире с нынешним наставником столичного «Спартака» Олегом Кононовым.

«Олег пришёл действующим игроком, одно время тренировался с травмой ахилла и честно пытался помочь команде. Тренер БАТЭ Пунтус подошёл к нам с Жевновым: «У вас же найдётся в квартире место ещё для одного человека?» — «Конечно, найдётся, какие вопросы». Олег и подселился к нам», — цитирует специалиста «Чемпионат».

По его словам, все нормально уживались, несмотря на разницу в возрасте. Как сказал Гончаренко, они жили в одной квартире, пока Кононов не объявил о завершении карьеры футболиста.

«Когда Кононов работал на Украине, с улыбкой вспоминали этот эпизод жизни. Сейчас плотного общения нет: специально не созваниваемся, игры не обсуждаем. По сути, только на матчах перекидываемся парой фраз. Но если где-нибудь встретимся, не сомневаюсь, тепло поговорим», — добавил Гончаренко.

Ранее Гончаренко рассказал, сколько новых футболистов необходимо ЦСКА.