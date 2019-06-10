Гончаренко рассказал, как жил вместе с тренером «Спартака» Кононовым
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«Олег пришёл действующим игроком, одно время тренировался с травмой ахилла и честно пытался помочь команде. Тренер БАТЭ Пунтус подошёл к нам с Жевновым: «У вас же найдётся в квартире место ещё для одного человека?» — «Конечно, найдётся, какие вопросы». Олег и подселился к нам», — цитирует специалиста «Чемпионат».
По его словам, все нормально уживались, несмотря на разницу в возрасте. Как сказал Гончаренко, они жили в одной квартире, пока Кононов не объявил о завершении карьеры футболиста.
«Когда Кононов работал на Украине, с улыбкой вспоминали этот эпизод жизни. Сейчас плотного общения нет: специально не созваниваемся, игры не обсуждаем. По сути, только на матчах перекидываемся парой фраз. Но если где-нибудь встретимся, не сомневаюсь, тепло поговорим», — добавил Гончаренко.
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