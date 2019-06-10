Гончаренко рассказал, как жил вместе с тренером «Спартака» Кононовым

Короткая ссылка
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, как во время выступлений за БАТЭ жил в одной квартире с нынешним наставником столичного «Спартака» Олегом Кононовым.
Гончаренко рассказал, как жил вместе с тренером «Спартака» Кононовым
  • @pfc_cska
  • Twitter

«Олег пришёл действующим игроком, одно время тренировался с травмой ахилла и честно пытался помочь команде. Тренер БАТЭ Пунтус подошёл к нам с Жевновым: «У вас же найдётся в квартире место ещё для одного человека?» — «Конечно, найдётся, какие вопросы». Олег и подселился к нам», — цитирует специалиста «Чемпионат».

По его словам, все нормально уживались, несмотря на разницу в возрасте. Как сказал Гончаренко, они жили в одной квартире, пока Кононов не объявил о завершении карьеры футболиста.

«Когда Кононов работал на Украине, с улыбкой вспоминали этот эпизод жизни. Сейчас плотного общения нет: специально не созваниваемся, игры не обсуждаем. По сути, только на матчах перекидываемся парой фраз. Но если где-нибудь встретимся, не сомневаюсь, тепло поговорим», — добавил Гончаренко.

Ранее Гончаренко рассказал, сколько новых футболистов необходимо ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить