ПСЖ назвал сроки восстановления Неймара

Медицинский персонал французского клуба ПСЖ заявил, что бразильский нападающий Неймар обойдётся без хирургического вмешательства.

«В субботу, 8 июня, врач главной команды ПСЖ Лоран Омон и член Медицинского совета клуба, ведущий деятель спортивной медицины профессор Жерар Сайллан оценили степень серьёзности травмы Неймара. Двое врачей поставили диагноз: растяжение боковой связки правой лодыжки, не требующее хирургического вмешательства. Ожидается, что форвард ПСЖ вернётся на поле через четыре недели», — говорится в заявлении клуба.

Из-за травмы футболист пропустит Кубок Америки, который пройдёт в Бразилии с 14 июня по 7 июля.

Ранее сообщалось, что Виллиан заменит Неймара в заявке сборной Бразилии на Кубок Америки — 2019.