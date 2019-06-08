«Торонто» одержал третью победу над «Голден Стэйт» в финальной серии НБА

«Торонто Рэпторс» взял верх над «Голден Стэйт Уорриорз» в четвёртом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча прошла в Окленде и завершилась в пользу гостей — 105:92.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Рэпторс» Кавай Леонард, который набрал 36 очков, совершил 12 подборов и сделал две результативные передачи.

В составе хозяев 28 баллов записал в свой актив Клей Томпсон. 27 очков набрал Стефен Карри.

Таким образом, счёт в серии стал 3:1 в пользу канадского коллектива. Следовательно, «Торонто» может стать чемпионом НБА уже в следующем матче.

Ранее НБА дисквалифицировала на год совладельца «Голден Стэйт» за толчок игрока «Торонто».