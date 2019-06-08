Квят: необходимо проанализировать, где мы проигрываем конкурентам

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Российский гонщик команды «Формулы-1» Toro Rosso Даниил Квят считает, что его команде необходимо хорошо поработать, чтобы улучшить результаты на Гран-при Канады.

«Это были интересные две сессии. Нам необходимо проанализировать, где мы проигрываем конкурентам. Речь о маленьких вещах, которые могут обеспечить большую разницу. Если мы сможем хорошо поработать, то должны быть в порядке. Этот трек может не подходить нам так, как предыдущие, но мы можем продуктивно отработать оставшуюся часть уикенда», — цитирует Квята пресс-служба Toro Rosso.

В двух тренировочных заездах на Гран-при Канады россиянин показал 18-е и 15-е время.

Ранее сообщалось, что Леклер показал лучшее время на второй практике Гран-при Канады, Квят — 15-е.

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