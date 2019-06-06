Неймар возглавил рейтинг по доходам за год среди спортсменов в возрасте до 30 лет

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Нападающий французского ПСЖ и сборной Бразилии по футболу Неймар возглавил рейтинг по доходам за год среди спортсменов в возрасте до 30 лет за 2018 год.

Об этом сообщает исследование AmericanGambler.

В минувшем сезоне бразилец заработал $90 млн. При этом его зарплата составила $73 млн, а доходы из других источников — $17 млн.

На втором месте расположился американский баскетболист «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден с доходом $46,4 млн, а замкнул тройку мексиканский боксёр Сауль Альварес с $44,5 млн.

Ранее сообщалось, что Неймар отказался от перехода в «Реал», так как хочет вернуться в «Барселону».

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