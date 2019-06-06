Теннисист Джокович построит детский сад на деньги, подаренные на день рождения

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Сербский теннисист Новак Джокович намерен построить детский сад на деньги, подаренные болельщиками на его день рождения.

Первая ракетка мира Новак Джокович намерен построить детский сад в Сербии. В преддверии своего дня рождения спортсмен записал видео, в котором призвал болельщиков, желающих его поздравить, перевести деньги на счёт его благотворительного фонда. Было запланировано собрать €32 тыс.

Позднее спортсмен записал несколько сториз в Instagram, в которых сообщил, что ему удалось собрать необходимые средства. Сам Джокович выделит идентичную сумму, чтобы построить не один, а два детских сада.

Ранее стало известно расписание перенесённых матчей 1/4 финала «Ролан Гаррос».

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