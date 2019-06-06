Теннисист Джокович построит детский сад на деньги, подаренные на день рождения

Сербский теннисист Новак Джокович намерен построить детский сад на деньги, подаренные болельщиками на его день рождения.

Первая ракетка мира Новак Джокович намерен построить детский сад в Сербии. В преддверии своего дня рождения спортсмен записал видео, в котором призвал болельщиков, желающих его поздравить, перевести деньги на счёт его благотворительного фонда. Было запланировано собрать €32 тыс.

Позднее спортсмен записал несколько сториз в Instagram, в которых сообщил, что ему удалось собрать необходимые средства. Сам Джокович выделит идентичную сумму, чтобы построить не один, а два детских сада.

Ранее стало известно расписание перенесённых матчей 1/4 финала «Ролан Гаррос».