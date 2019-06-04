В Армении выпустили почтовую марку с изображением футболиста Мхитаряна
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Презентация марки с изображением Генриха Мхитаряна состоялась 4 июня в Ереване. Тираж марки составит 40 тыс. экземпляров.
«В мире нет почтовых марок ни с изображением Месси, ни с портретом Роналду. Поэтому данная инициатива становится ещё важнее, и почтовую марку с изображением Генриха считаю важной в деле популяризации Армении», — цитирует главу Союза филателистов Армении Овика Мусаеляна Sputnik Армения.
Ранее в Азербайджане объяснили причину остановки фанатов «Арсенала» в майках с фамилией Мхитаряна.