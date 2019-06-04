Мозгов высказался о своём будущем в НБА

Центровой клуба «Орландо Мэджик» и сборной России Тимофей Мозгов ответил на вопрос о своём будущем в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«В первую очередь я хочу выздороветь и играть в баскетбол. Если тренер «Орландо» будет мне доверять, и я буду получать игровое время, то мне больше ничего не надо. Если нет, то вполне готов уехать в другой клуб НБА», — приводят слова Мозгова «Известия».

32-летний баскетболист перешёл в «Орландо» в 2018 году и за прошедший сезон не сыграл ни одного матча. В январе он перенёс операцию на колене.

Ранее сообщалось, что баскетболист ЦСКА Нандо де Коло может вернуться в НБА.