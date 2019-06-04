Мозгов высказался о своём будущем в НБА
- Reuters
«В первую очередь я хочу выздороветь и играть в баскетбол. Если тренер «Орландо» будет мне доверять, и я буду получать игровое время, то мне больше ничего не надо. Если нет, то вполне готов уехать в другой клуб НБА», — приводят слова Мозгова «Известия».
32-летний баскетболист перешёл в «Орландо» в 2018 году и за прошедший сезон не сыграл ни одного матча. В январе он перенёс операцию на колене.
Ранее сообщалось, что баскетболист ЦСКА Нандо де Коло может вернуться в НБА.