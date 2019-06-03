Шац заявил, что на фанатском вираже «Зенита» собираются отъявленные негодяи

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Известный шоумен и болельщик петербургского «Зенита» Михаил Шац рассказал, что любит посещать фанатскую трибуну на матчах команды.
Шац заявил, что на фанатском вираже «Зенита» собираются отъявленные негодяи
  • ©Pravda Komsomolskaya/Russian Look
  • globallookpress.com

«Я иногда выбираюсь в Питер и, если это совпадает с футболом, всегда иду на матч. Прекрасная «Газпром Арена», которую я считаю одним из лучших стадионов мира, мне очень нравится. Очень крутое впечатление. Я стал ходить на вираж фанатский», — сказал шоумен в эфире шоу «ОК на связи!».

Он также пояснил, что на старом стадионе фанатская трибуна называлась виражом, так как он был эллипсообразной формы, и это название осталось и на новой арене.

«На фанатском вираже собираются отъявленные негодяи, и я — к ним», — добавил Шац.

Ранее в Германии дали оценку рекорду посещаемости стадиона «Зенит».

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