Шац заявил, что на фанатском вираже «Зенита» собираются отъявленные негодяи
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«Я иногда выбираюсь в Питер и, если это совпадает с футболом, всегда иду на матч. Прекрасная «Газпром Арена», которую я считаю одним из лучших стадионов мира, мне очень нравится. Очень крутое впечатление. Я стал ходить на вираж фанатский», — сказал шоумен в эфире шоу «ОК на связи!».
Он также пояснил, что на старом стадионе фанатская трибуна называлась виражом, так как он был эллипсообразной формы, и это название осталось и на новой арене.
«На фанатском вираже собираются отъявленные негодяи, и я — к ним», — добавил Шац.
Ранее в Германии дали оценку рекорду посещаемости стадиона «Зенит».