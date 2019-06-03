СМИ: Жена Клоппа смотрела парад «Ливерпуля», стоя на мусорном баке
Улла Клопп, супруга главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, наблюдала за парадом команды мужа в честь победы в Лиге чемпионов, стоя на мусорном баке.
- Reuters
Об этом сообщает Liverpool Echo со ссылкой на соцсети.
Парад в честь победы «Ливерпуля» прошёл по улицам города 2 июня. По данным полиции, его увидели более 750 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что фанат «Ливерпуля» пропал в Мадриде после финала ЛЧ.
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