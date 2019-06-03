СМИ: Жена Клоппа смотрела парад «Ливерпуля», стоя на мусорном баке

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Улла Клопп, супруга главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, наблюдала за парадом команды мужа в честь победы в Лиге чемпионов, стоя на мусорном баке.
СМИ: Жена Клоппа смотрела парад «Ливерпуля», стоя на мусорном баке
  • Reuters

Об этом сообщает Liverpool Echo со ссылкой на соцсети.

Парад в честь победы «Ливерпуля» прошёл по улицам города 2 июня. По данным полиции, его увидели более 750 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что фанат «Ливерпуля» пропал в Мадриде после финала ЛЧ.

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