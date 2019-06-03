Агент заявил об интересе «Уфы» к исландскому футболисту, выступающему в чемпионате Украины

«В настоящее время я веду переговоры с рядом украинских команд. В Польше им интересуется клуб Экстраклассы, а также «Уфа» в России. «Крайова» в Румынии тоже рассматривает его. Главное для Арни — суметь подняться на максимально высокий уровень», — приводит слова агента игрока Чезаре Маркетти Sportarena.

Вильхьялмссон был арендован «Черноморцем» у польского «Термалика Нечеца» зимой 2019. В 12 матчах исландец забил семь мячей.

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