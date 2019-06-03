Агент заявил об интересе «Уфы» к исландскому футболисту, выступающему в чемпионате Украины

Короткая ссылка
Агент заявил об интересе «Уфы» к исландскому футболисту, выступающему в чемпионате Украины

«В настоящее время я веду переговоры с рядом украинских команд. В Польше им интересуется клуб Экстраклассы, а также «Уфа» в России. «Крайова» в Румынии тоже рассматривает его. Главное для Арни — суметь подняться на максимально высокий уровень», — приводит слова агента игрока Чезаре Маркетти Sportarena.

Вильхьялмссон был арендован «Черноморцем» у польского «Термалика Нечеца» зимой 2019. В 12 матчах исландец забил семь мячей.

Ранее определились все участники РПЛ на сезон-2019/20

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить