Вратарь ЦСКА вынесла на руках травмированную одноклубницу

Голкипер женского футбольного клуба ЦСКА Эльвира Тодуа помогла партнёру по команде Ксении Коваленко покинуть поле.

В концовке второго тайма матча женского чемпионата России по футболу между ЦСКА и «Торпедо» защитник «армейцев» Ксения Коваленко получила травму. Вратарь команды, Эльвира Тодуа, вынесла с поля партнёршу на руках.

Вот это поддержка! ⚡

Защитник @WomenRussia Ксения Коваленко получила болезненный ушиб, и вратарь Эльвира Тодуа помогла ей покинуть поле 😊🔥 pic.twitter.com/JxDWw8Buq5 — Сборная России (@TeamRussia) 2 июня 2019 г.

ЦСКА лидирует в чемпионате России, в то время как «Торпедо» идёт на седьмом месте из восьми коллективов.

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