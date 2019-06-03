Вратарь ЦСКА вынесла на руках травмированную одноклубницу
В концовке второго тайма матча женского чемпионата России по футболу между ЦСКА и «Торпедо» защитник «армейцев» Ксения Коваленко получила травму. Вратарь команды, Эльвира Тодуа, вынесла с поля партнёршу на руках.
Вот это поддержка! ⚡— Сборная России (@TeamRussia) 2 июня 2019 г.
Защитник @WomenRussia Ксения Коваленко получила болезненный ушиб, и вратарь Эльвира Тодуа помогла ей покинуть поле 😊🔥 pic.twitter.com/JxDWw8Buq5
ЦСКА лидирует в чемпионате России, в то время как «Торпедо» идёт на седьмом месте из восьми коллективов.
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