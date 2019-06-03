Вратарь ЦСКА вынесла на руках травмированную одноклубницу

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Голкипер женского футбольного клуба ЦСКА Эльвира Тодуа помогла партнёру по команде Ксении Коваленко покинуть поле.

В концовке второго тайма матча женского чемпионата России по футболу между ЦСКА и «Торпедо» защитник «армейцев» Ксения Коваленко получила травму. Вратарь команды, Эльвира Тодуа, вынесла с поля партнёршу на руках.

ЦСКА лидирует в чемпионате России, в то время как «Торпедо» идёт на седьмом месте из восьми коллективов.

Ранее футболистка «Енисея» жёстко раскритиковала свою команду после разгрома от «Локомотива».

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