Сиваков признался, что не рассчитывал завершить «Джиро д'Италия» в топ-10

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Российский велогонщик команды INEOS Павел Сиваков оценил своё выступление на первом гранд-туре сезона — «Джиро д'Италия».
Сиваков признался, что не рассчитывал завершить «Джиро д'Италия» в топ-10
  • ©Marco Alpozzi/Lapresse
  • globallookpress.com

«Я не ожидал, что закончу в десятке эту «Джиро». Самое тяжёлое было в том, чтобы держаться так высоко каждый день в течение трёх недель, но получилось неплохо, я доволен своим результатом», — приводит слова Сивакова РИА Новости.

По итогам «Джиро д'Италия» 21-летний Сиваков стал лучшим среди соотечественников, заняв девятое место и проиграв победителю 8 минут 56 секунд. Его лучшим результатом стало седьмое место на 14-м этапе гонки.

Ранее сообщалось, что Ильнур Закарин оценил своё выступление на «Джиро д'Италия».

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