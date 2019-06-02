Сиваков признался, что не рассчитывал завершить «Джиро д'Италия» в топ-10
- ©Marco Alpozzi/Lapresse
- globallookpress.com
«Я не ожидал, что закончу в десятке эту «Джиро». Самое тяжёлое было в том, чтобы держаться так высоко каждый день в течение трёх недель, но получилось неплохо, я доволен своим результатом», — приводит слова Сивакова РИА Новости.
По итогам «Джиро д'Италия» 21-летний Сиваков стал лучшим среди соотечественников, заняв девятое место и проиграв победителю 8 минут 56 секунд. Его лучшим результатом стало седьмое место на 14-м этапе гонки.
Ранее сообщалось, что Ильнур Закарин оценил своё выступление на «Джиро д'Италия».