Вокалистка Spice Girls выступила в футболке «Ливерпуля» на стадионе «Манчестер Сити»
- Reuters
Как сообщает Daily Mail, концерт на стадионе «Этихад» в Манчестере прошёл в один вечер с финалом Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».
Отмечается, что певица вышла на сцену в футболке «Ливерпуля» во время исполнения композиции Wannabe.
«Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов сезона-2018/19, обыграв «Тоттенхэм» со счётом 2:0. «Манчестер Сити» завершил выступление на стадии четвертьфинала.
Ранее сообщалось, что шесть игроков «Ливерпуля» вошли в команду сезона Лиги чемпионов.