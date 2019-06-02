Вокалистка Spice Girls выступила в футболке «Ливерпуля» на стадионе «Манчестер Сити»

Участница британской поп-группы Spice Girls Мелани Си вышла на сцену в футболке «Ливерпуля» во время выступления коллектива на стадионе другого английского клуба — «Манчестер Сити».

Как сообщает Daily Mail, концерт на стадионе «Этихад» в Манчестере прошёл в один вечер с финалом Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».

Отмечается, что певица вышла на сцену в футболке «Ливерпуля» во время исполнения композиции Wannabe.

«Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов сезона-2018/19, обыграв «Тоттенхэм» со счётом 2:0. «Манчестер Сити» завершил выступление на стадии четвертьфинала.

Ранее сообщалось, что шесть игроков «Ливерпуля» вошли в команду сезона Лиги чемпионов.