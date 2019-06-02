Победитель ЛЧ в составе «Барселоны» в пятый раз ушёл из БАТЭ

Белорусский футбольный клуб БАТЭ объявил об уходе полузащитника Александра Глеба.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 38-летним белорусским хавбеком расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Таким образом, Глеб в пятый раз уходит из БАТЭ. Помимо клуба из Борисова, он выступал за такие команды, как немецкий «Штутгарт», лондонский «Арсенал», «Бирмингем Сити», дважды за самарские «Крылья Советов», а также за каталонскую «Барселону», в составе которой в сезоне-2008/09 выиграл Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» готов рассмотреть продажу Озила.